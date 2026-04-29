巨人の戸郷翔征投手（２６）が２９日の広島戦（東京ドーム）の試合前練習から一軍に合流した。東京ドームに降り立った戸郷は、仲間の投手陣から歓迎の拍手を受けた。「やっぱり戦いの場所に来ると気持ちも入ります。今までの気持ちとはちょっと違いましたけど、いい緊張感の中で練習できたかなと思います」と語った。また、自身を迎え入れた仲間に対し「本当に嬉しかったですね。みんなが戦ってる姿もテレビでは見てたんでね