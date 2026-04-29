ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用レース「アーケードアーカイブス サイバーコマンド」を4月30日より配信する。価格は1,500円。 また、同日よりプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用レース「アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド」の配信も開始。価格は1,800円。なお、PS4版およびSwi