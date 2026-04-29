猫が『カーテン裏』に隠れたがる理由4つ 猫は本能的に、暗い場所や狭い場所を好みます。室内でそのような場所といえば、ソファーの下やこたつの中、本棚の一角など、さまざまなスポットが思い浮かぶでしょう。 しかしもう一つ、『カーテン裏』も隠れ家として選ばれやすい傾向にあります。詝いないと思ったらいつも特定のカーテンに隠れている詝という猫も多いのではないでしょ