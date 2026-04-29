「先輩がいないときにみんなで……」そう何気なく話した内容が、先輩パートの心に複雑な感情を巻き起こしてしまいました。知人から聞いたお話を紹介します。 仲の良いパート 私はパートで働く主婦です。パート先はこぢんまりとしたお店で、店長も含めて従業員は10人ほどしかいません。 いい人ばかりでパート同士も仲が良く、働きやすい職場でした。 そんな職場である日、血液型による