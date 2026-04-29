女優でグラビアアイドルの豊田ルナ(23)が29日までに自身のインスタグラムを更新。キュートな制服姿を披露した。 【写真】現役と言われても分からない…“ツインテJK"は最強です 「制服にツインテールって最強じゃない?」とつづり、日テレ公式TikTokドラマ「毎日はにかむ僕たちは。」の撮影オフショットを公開。首元に赤リボンを結んだ女子高生の制服姿で、艶やかなブラウンヘアをツインテールに分けてカメ