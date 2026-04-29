◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、美浦トレセン連覇のかかるヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）の追い切りの評価は、先入観との戦いだった。骨折による９か月半の休み明けをひと叩きしたことで、大きな上積みを期待したくなる。前走の京都記念では８着に敗れており、果たしてどこまで復調しているのか。しっかりと見極めねばならな