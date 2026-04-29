ホームで川崎に勝利浦和レッズが監督交代の激震の中、出直しの勝利を奪った。4月29日にJ1百年構想リーグの第13節で川崎フロンターレと対戦し2-0の勝利を収めた。2つのPK負けを含め7連敗と苦しい浦和は、前日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を発表した。MF柴戸海が出場停止のボランチにMF渡邊凌磨をシフトし、MF中島翔哉を今季初めてスタメン起用した。序盤から前体制との違