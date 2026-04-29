◆ゼット旗争奪第３５回春季北海道大会（２９日・札幌麻生ほか）開会式で旭川道北ボーイズの古屋悠副主将（３年）が選手宣誓し、今季公式戦が開幕した。古屋副主将は「この大会のために日々練習を重ねてきました。支えてくださる監督、コーチ、そして保護者の方々に感謝し、悔いのないように」と力強く健闘を誓った。初戦は５月２日に旭川大雪Ｂと対戦する。