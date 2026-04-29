女性５人組ロックバンド「ＳＨＯＷ―ＹＡ」が２９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩでプロデュースする女性ミュージシャン限定ロックフェスティバル「ＮＡＯＮのＢＵＮＴＡＩ」を開催した。昨年まで東京・日比谷野外大音楽堂で「ＮＡＯＮのＹＡＯＮ」として開催してきたが、同１０月に野音が改修に入ったため、会場を移して開催。野音時代から今回で通算２０回目を数え、ボーカルの寺田恵子は「見にきてくれるみんなのおかげで続け