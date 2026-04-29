巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手が、３０日の広島戦（東京ドーム）で今季２勝目を懸け、４度目の先発マウンドに立つ。前日２８日は同球場でキャッチボール、ランメニューをこなし最終調整。中１２日と期間が空いたが「状態はいい。前回の試合の実戦感覚を忘れないように過ごした。期間が空くのは、シーズンのどの時期でも（自分にとって）いいこと」と前向きに語った。前回登板は１７日のヤクルト戦（神宮）。７