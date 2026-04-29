◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）阪神・高橋遥人投手が３安打完封で今季３勝目を挙げ、チームは首位に返り咲いた。４月までの３完封は１９４３年の若林忠志以来、８３年ぶりの快挙となったが、試合後のヒーローインタビューでは爆笑呼んだ。インタビュアーからビジターの神宮にもかかわらず大声援だったことを問われると「えーっとまあすごい力になったし…」と言葉に詰まり「えーっと、まあ力になり