高知県内の10代の女子専門学校生に対し、待ち伏せをするなどのストーカー行為をした疑いで警察は4月29日、香美市の会社員の男を逮捕しました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは香美市土佐山田町の会社員の33歳の男です。警察によりますと男は4月20日から23日にかけて県内に住む10代の女子専門学校生に対し、通学路で待ち伏せをするなどのストーカー行為を繰り返した疑いです。4月2