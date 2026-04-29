◆ゼット旗争奪第３５回春季北海道大会（２９日・札幌麻生ほか）旭川大雪Ｂ１２―５とかち道東（６回コールド）開会式で旭川道北ボーイズの古屋悠副主将（３年）が選手宣誓し、今季公式戦が開幕した。旭川大雪ボーイズＢは１２―５の６回コールドで、とかち道東ボーイズを下し初戦を突破した。５回１死満塁で６番対馬大朔（はるく、２年）が、走者一掃となる逆転の３点適時二塁打を放つなど、３安打４打点の活躍でチームを勝利