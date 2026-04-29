【新華社北京4月29日】中国共産党中央政治局は28日、防災・減災・災害救助の能力向上をテーマとした集団学習を行った。主宰した習近平（しゅう・きんぺい）党中央委員会総書記は、質の高い発展とハイレベルの安全保障を統一的に推進する戦略的高みに立ち、防災・減災・災害救助に着実に取り組むことの重要性を十分に認識し、自然災害の防止・対応能力の向上に注力し、人々の生命と財産の安全を確実に守らなければならないと強調