30日は西から雨の範囲が広がるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■西から天気崩れる太平洋側では強雨や雷雨に30日（木）は前線を伴った低気圧が九州の南を進む予想で、西から雨の範囲が広がるでしょう。西日本や沖縄は午前中から広く本降りの雨で、南西諸島や四国では激しく降る恐れがあります。土砂災害や川の増水や氾濫、竜巻などの突風にも十分な注意が必要です。午後は雨の範囲が東へ広がり、関東も夜から