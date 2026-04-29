8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の特別番組「シーズン１未公開映像大放出SP！〜ミッションの舞台裏を全部見せます〜」が、きょう29日正午にFODプレミアムにて配信される。【番組カット】未公開カット多数！ミッションに立ち向かうMAZZEL同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAK