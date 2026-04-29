29日で発生から1週間となった岩手・大槌町の山林火災は、多くの地区で29日午後、避難指示が解除されました。岩手・大槌町の平野公三町長：民家への延焼の恐れはないと判断し、本日午後1時45分に一部の地区の避難指示を解除しました。4月22日に山林火災が発生して以降、町では人口の約3割にあたる3257人に避難指示が出ていました。町は住宅への延焼の恐れがないと判断し、一部地区の24人を除く4つの地区で避難指示を解除しました。