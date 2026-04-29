3回、先制点を許したヤクルト先発の山野。左は生還する一走福島＝神宮阪神がヤクルトと入れ替わって首位に浮上した。高橋は3安打に封じ、今季3度目の完封で負けなしの3勝目。三回に新人の岡城の適時二塁打で先制し、六回は小幡の適時打で加点した。ヤクルトは山野が今季初黒星を喫した。ヒーローインタビューを終え、スタンドの歓声に応える阪神・高橋＝神宮