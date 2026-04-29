「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）ヤクルトが接戦を落とし、首位の座から陥落した。左腕・高橋対策で打線をまた組み替えた。今季初めて１番に増田と２番に鈴木叶を入れるなど５番まで右打者を並べた。だが序盤から高橋に苦しめられた。三回まで完全投球を許すなどきりきり舞い。スコアボードに０を並べ続けた。先発した山野は立ち上がりから直球が走り、変化球もさえた。圧巻は虎の４番・佐藤輝への投球で六回１