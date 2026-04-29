国賓としてアメリカを訪問しているイギリスのチャールズ国王がアメリカ議会で演説しました。【映像】チャールズ国王「最も重要な同盟の一つへと発展した」チャールズ国王とカミラ王妃は28日、ホワイトハウスでトランプ大統領とメラニア夫人をはじめ、政権幹部や関係者数百人の出迎えを受けました。国王はその後、連邦議会で演説を行いました。チャールズ国王「イギリスとアメリカの歴史はその本質において、和解と再生、そして