【ワシントン＝栗山紘尚】米国務省は２８日、７月に米建国２５０周年を迎えるのを記念して、トランプ大統領の肖像画入りの限定版パスポート（旅券）を発行すると明らかにした。ＡＰ通信によると、現職大統領の肖像画がパスポートに掲載されるのは初めて。国務省によると、表紙の内側に、米国旗や独立宣言の文言に囲まれたトランプ氏の肖像画が掲載され、金色の署名も記される。別のページには、独立宣言に署名する建国の父たち