◇明治安田J1百年構想リーグ第12節浦和2―0川崎F（2026年4月29日埼玉スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で10試合を行い、浦和はホームで川崎Fに2―0で快勝した。2度のPK戦負けを含む連敗を7でストップ。成績不振によるマチェイ・スコルジャ監督の解任を受けて就任した田中達也暫定監督が初采配を白星で飾った。田中暫定監督は準備期間が1日しかない中、元日本代表のMF中島を今季初先発に抜てき。攻撃的MFもこな