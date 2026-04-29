アメリカの建国250年を記念し、トランプ大統領の肖像画入りのパスポートが発行されることになりました。アメリカ国務省が発行を計画しているパスポートには、表紙の内側にトランプ大統領の肖像が独立宣言の文言や星条旗、そして金色の署名とともに掲載されています。この限定パスポートは、7月の建国250年を記念して2026年の夏に発行される予定です。現職大統領の肖像画がパスポートに掲載されるのは初めてとみられます。2026年の