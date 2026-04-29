滋賀県日野町で発生した強盗殺人「日野町事件」。ABEMA的ニュースショーでは、42年間にわたり無実を訴え続けてきた家族を取材した。【映像】亡くなる直前の阪原弘さん（実際の様子）阪原弘さんの長男の弘次さん（64）は「（弘さんは）殴られたり、蹴られたりしたと言っていた」、弘さんの妻つや子さん（88）は「（警察が）『白状せぇ！』って。『お前の親父やったって言ってるのに！』って」と、当時の警察の言動を振り返り、