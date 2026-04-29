俳優の川〓麻世（63）が29日、自身のブログを更新。長野県を訪れたことを報告した。川〓は「長野県の木曽福島駅から木曽郡上松町に向かいました」と報告し「今回の目的は日本三大美林のひとつ木曽檜の視察です」とつづった。続けて「ですが最近問題になってる熊熊は出ないんですかと質問したら『あっ！たまに出ますよ！ついこの間ウチの社員も目撃しましたよ』と東京から来た我々は一瞬凍りつきました」と熊の目撃情報に恐怖