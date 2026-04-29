赤ちゃんの頃は小さくて、まるでぬいぐるみのようだった大型犬。しかし1年後には、別の犬のように大きくなっていて…？衝撃のビフォーアフターが反響を呼び、投稿には「今も昔もかわいい」といった声が寄せられています。 【動画：ママの腕にすっぽりおさまる、ぬいぐるみのような子犬→１年後…想像以上にデカく成長した光景】 小さくてぬいぐるみのような赤ちゃん犬 Instagramアカウント「chacha.ume24」に