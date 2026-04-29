27日にプレミアリーグ第34節でブレントフォードと対戦したマンチェスター・ユナイテッドはホームで2-1と勝利。3位をキープしており、トップ4フィニッシュへ充実の終盤戦だ。センターバックとしてこのゲームに出場したマンUのDFハリー・マグワイアは、指揮官マイケル・キャリックの手腕を称賛する。前任のルベン・アモリム体制では思うように白星を重ねられなかったが、今では際どいゲームを白星に変えられていると手応えを口にする