今のブラジル代表にもレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオール、バルセロナのハフィーニャ、チェルシーのジョアン・ペドロ、エステヴァン・ウィリアン、リヨンのエンドリックなど前線にタレントを揃えているが、『ネイマールの後継者』と呼ぶにふさわしい選手はまだ出てきていないだろうか。2026W杯が近づく中、伊『Calciomercato』はブラジルが『ネイマール中毒』にかかってきたと取り上げている。ペレ、リベリーノ、ロマ