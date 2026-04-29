現在チャンピオンズリーグ準決勝1stレグが行われているが、決定的な働きを見せてチームを決勝へと導くのは誰になるだろうか。準決勝を迎えたタイミングで情報サイト『Transfermarkt』は「CL準決勝ゴール数ランキング」を紹介しているが、1位はマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードで活躍してきたFWクリスティアーノ・ロナウドで13ゴールだ。大会名がチャンピオンズリーグとなって以降、二桁得点を決めているのはロナ