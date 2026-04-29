レアル・マドリードが、ベンフィカを指揮するジョゼ・モウリーニョ監督の招へいに動く可能性があるようだ。クラブOBであるシャビ・アロンソ体制で今季に臨んだレアルだったが、一部選手との衝突が取り沙汰されるなど、不協和音が囁かれ1月上旬にスペイン人指揮官を解任。カスティージャを指揮していたアルバロ・アルベロア氏が後任として新指揮官となった。しかし、アルベロア体制に移行して以降はコパ・デル・レイでは2部相手に敗