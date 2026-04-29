今夏の北中米W杯ではダークホースとなりそうなチームがいくつかあるが、ノルウェー代表はその1つだろう。1998年以来の出場となるが、FWアーリング・ハーランドを筆頭に現代表はタレントも豊富。イタリア代表が出場を逃してしまったのも、同グループだったノルウェーの躍進が一因といえる。これまでW杯と縁がなかったハーランドは、大会中にいつも他のチームを応援して過ごしていたと『GQ』に語った。「2014年のハメス・ロドリゲス