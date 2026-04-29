ボートレース鳴門のG3オールレディース「第42回渦の女王決定戦競走」が29日、華々しく開幕した。待望の瞬間を地元で迎えた。135期の赤松咲香（24＝徳島）が初日1R、4コースから一気に捲ってデビュー初勝利。通算207走目での歓喜だった。「めっちゃうれしいです。心配をかけた家族や、お世話になった先輩の方にやっといい報告ができます」レース後は満面の笑みがこぼれた。後半9R後に水神祭を控えていたが、何とその後半も5