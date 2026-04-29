◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2026年4月29日ZOZOマリン）楽天の平良竜哉内野手（27）が、入団4年目でうれしいプロ初アーチを放った。「8番・三塁」でスタメン出場し、2―5で迎えた7回1死での第3打席。ロッテ・ロングの高めの直球を豪快に振り抜き、左翼スタンドへのアーチを描いた。NTT西日本から22年ドラフト5位で入団。その後に育成契約も経験した27歳にとって待望の一発となり、球団広報を通じて「どんなボールでも