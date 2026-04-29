◇セ・リーグ中日2―4DeNA（2026年4月29日バンテリンD）中日の連勝は4でストップした。ドラフト2位の桜井が7回途中、4失点で降板。プロ4度目の先発マウンドも初勝利はお預けとなった。 6回まで2―2の同点、ここまで粘りの投球を続けていた桜井だが7回につかまった。2死を簡単にとった後に京田に一塁強襲の二塁打、さらに単打2本と3連打を浴びたところで交代を告げられた。後を継いだ吉田もタイムリーを打たれ、この回2失点