◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―４ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡが競り合いを制して連敗を３で止めた。筒香と牧を故障で欠き、この日はベテラン宮崎もベンチスタートの中、下位打線が奮闘した。１点を追う２回には７番・京田陽太内野手が同点の適時二塁打。１点を勝ち越された直後の５回には、４試合ぶりにスタメン起用された８番・林琢真内野手の適時打で再び追いついた。同点で迎えた７回、２死無走者から