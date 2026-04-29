アメリカ司法省はトランプ大統領が敵視するFBI=連邦捜査局のコミー元長官を再び起訴したと明らかにしました。【映像】貝殻で「8647」 コミー元長官の投稿コミー氏は去年5月、貝殻で「8647」という数字を表現した写真をSNSに投稿しました。「86」は排除を意味するスラングで、「47」は第47代大統領であるトランプ氏を指すとの解釈が広がっていました。司法省は28日、「アメリカ大統領に危害を加える意図の表明と解釈する」と