ソウル高裁に出廷した韓国の尹錫悦前大統領（中央）＝29日（高裁提供・聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の「非常戒厳」宣言を巡り、自身への捜査を妨害したとして、特殊公務執行妨害などの罪に問われた前大統領、尹錫悦被告（65）の控訴審で、ソウル高裁は29日、懲役7年（求刑懲役10年）の実刑判決を言い渡した。1月の一審ソウル中央地裁判決の懲役5年を上回った。尹被告に対する一連の公判で初めての二審判決。尹被告は昨年1月