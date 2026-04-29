大谷翔平選手が日本時間29日に行われたマーリンズ戦で今季5度目の先発登板。投手専念で6回2失点とチームは敗れたものの、好投しました。そして防御率ではナ・リーグ唯一0点台の『0.60』。そして両リーグ通じてもトップに立っています。この日、大谷選手はマーリンズ打線に対し、被安打5、四球3つ、死球1つを与えるなど3回以外ランナーを出す苦しい展開となりました。それでも6回104球の熱投で2失点にとどめ、防御率0.60と依然とし