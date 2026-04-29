秋田県三種町にある橋本五郎文庫の開設１５周年を祝う記念イベントが２５日、同町鹿渡の旧琴丘中学校体育館で開かれた。同町出身で、読売新聞東京本社の橋本五郎・特別編集委員や日本史家の磯田道史さんらが軽快なトークを繰り広げ、約５００人の来場者を沸かせた。磯田さんは「秋田県の災害と佐竹藩」をテーマに講演。南海トラフを震源とする「宝永地震」（１７０７年）は、佐竹家で詳細な記録が残されているといい、「藩主が