◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―４ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）中日は今季最長の連勝が４で止まった。借金は再び１０。２―２で迎えた７回に、先発のドラフト２位・桜井頼之介投手が２死から捕まった。京田に一塁強襲の二塁打で出塁を許し、続く林に決勝の左前打。さらにピンチを広げ、７回２／３を６安打４失点で３敗目を喫した。５回途中からの５者連続を含む９奪三振と力投していたルーキー。あとアウト１つが遠かっ