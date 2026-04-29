アメリカの国務省はトランプ大統領の肖像が入ったパスポートを発行すると明らかにしました。【映像】トランプ大統領の肖像が入ったパスポートアメリカ国務省は28日、7月4日に建国250年を迎えるのを記念し、表紙の内側にトランプ氏の肖像が掲載されたパスポートを限定で発行する計画を示しました。FOXニュースによりますと、このパスポートは「全てのアメリカ国民が申請可能で、在庫がある限り交付は継続される」ということで