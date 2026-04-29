タレント菊地亜美（35）が、28日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）にゲスト出演。もらって困る結婚式の引き出物について語った。パーソナリティーのバービーと友人やパートナーへの贈り物についてトーク。菊地は「私最近思ったんですけど。（自分の）結婚式の引き出物とか、独身の友達もいるからと思ってそのまま食べられるやつを入れたりしたんですけど」と回想。しかし「仲のいい独身の友達から『あ