昭和の日の29日、天皇皇后両陛下は昭和100年の節目を記念した式典に出席されました。午後1時半過ぎ、両陛下は式典会場の日本武道館に到着し、関係者の出迎えを受けられました。式典は、2026年が昭和元年から満100年を迎えることを記念し政府主催で行われ、三権の長や閣僚などが出席しました。式典では、海上自衛隊東京音楽隊による「上を向いて歩こう」や「川の流れのように」など昭和時代のヒット曲の記念演奏が行われ、昭和天皇