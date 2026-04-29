【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に出演した山本杏が4月29日までに、自身のTiktokを更新。家族の顔出しショットを公開し、注目が集まっている。【写真】人気恋リア出身19歳美女「パパのウインク可愛い」“そっくり”父親顔出し公開◆山本杏、父親と弟と踊る動画公開山本は「パパ顔出し！？仲良し親子だよ」とつづり、動画を投稿。レースのロングスリーブ姿