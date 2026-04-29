【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が、4月29日までに自身のTikTokを更新。ロングヘア姿を披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」美女「ビジュ最高」ロングヘア姿公開◆みなつ、久しぶりのロングヘア披露みなつは「ロング復活 複雑な履歴なのにこんなに綺麗にしてくれた大神様」とつづり、タクシー内で撮影した自撮り動画を投