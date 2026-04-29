【神ヤスタオル（全5種）】 価格：1枚1,100円 ゴッドハンドは、「神ヤスタオル」の再販分を4月29日より販売している。価格は1枚1,100円。 本製品は、ゴッドハンドが発売するスポンジヤスリ「神ヤス」をモチーフにした自分“磨き”専用のタオル。「神ヤス」の約10/1スケール（10倍）の大きさで商品化しており、240番、400番、600番、800番、1000番の5種類がラインナップしている。