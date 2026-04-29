ゴールデンウィークは、広い範囲で大雨が2回予想されています。1回目は30日(木)〜5月2日(土)、2回目は3日(日・祝)〜4日(月・水)にかけてです。いつ・どこで晴れる?大雨1回目:30日(木)〜5月2日(土)明日30日(木)〜5月スタートは、ゴールデンウィーク一番の大雨となりそうです。今夜(29日・祝)は、東シナ海から前線を伴った低気圧が沖縄や九州付近に近づく見込みです。明日30日(木)〜5月1日(金)にかけて、低気圧が発達しながら本州付