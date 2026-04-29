竹を折るシャンシャン。（２月４日撮影、雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社雅安4月29日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が竹を折る様子が撮影された。