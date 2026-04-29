◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 4-2 中日(29日、バンテリンドーム)中日がDeNAに敗れ、連勝が「4」でストップしました。初回2アウトからヒットと四球で1・2塁とチャンスを作ると、ボスラー選手のタイムリーヒットで先制点を奪いました。直後の2回の攻撃で2アウト1塁から京田陽太選手のタイムリー2塁打で同点に。4回にDeNA先発・島田舜也投手の暴投からノーアウト2・3塁とチャンスを拡大し、鵜飼航丞選手の内野ゴロの間に走者がホームへ