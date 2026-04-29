「西武３−０日本ハム」（２９日、ベルーナドーム）日本ハムは今季２度目の完封負け。借金は再び４となった。ロッテが勝ったため、３月２９日以来の単独最下位となった。先発の達は７回５安打３失点で２敗目。四回に平沢の中前適時打で先制点を献上。五回には味方の失策が絡んで１死二、三塁とされ、味方の野選で失点。なお２死三塁から渡部に右前適時打を浴びた。打線は西武先発の高橋の前に七回まで沈黙。唯一得点圏に走